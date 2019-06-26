Крышки люков стали пропадать вдвое чаще

Сотрудники петербургского «Водоканала» за первое полугодие 2019 года обнаружили хищение 350 крышек люков. В прошлом году за тот же период пропало всего 124 крышки.

Чаще всего крышки люков исчезали в Невском и Фрунзенском районах (132 и 114 крышек соответственно). За ними с большим отрывом идет Кировский район, где с начала года пропали 33 крышки люков, и Красносельский район (30).

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» призывает горожан, обнаруживших открытые канализационные колодцы, звонить на горячую линию «Водоканала» по телефону: 8 (812) 305-09-09. Такие заявки обрабатываются в первую очередь.

Крышка канализационного люка весит более 50 кг, их делают такими тяжелыми, чтобы проезжающий транспорт не мог сдвинуть их с места. Собирание фотографий разнообразных канализационных люков — довольно популярный вид коллекционирования, но вот собрать экспозицию из натуральных предметов не всем под силу. В московском Музее воды проходила выставка крышек люков, в Токио выставка на эту тему ограничивалась лишь изображениями.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Выборгской набережной заметили «танцующий» люк.