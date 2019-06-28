ГИК увеличил срок подачи документов в ИКМО

Городской избирательный комитет Петербурга назначил новые даты начала приема документов у кандидатов в муниципальном депутаты в ИКМО. Такое решение было принято на заседании ГИКа 27 июня, сообщили в комиссии.

Дату 20-дневнего приема документов от кандидатов в муниципальные депутаты в Екатерингофском МО решили перенести с 10 на 24 июня, а в МО Ржевка на 21 июня.

Также 21 июня начнут принимать документы в МО «Академическое», в «Сергиевское» — 26 июня, пишет ЗакС.Ру Также «Сергиевское» обязали принимать документы с 9:00 до 18:00 часов ежедневно на проспекте Энгельса, 131, корпус 1.

Причиной сложившейся ситуации послужило ненадлежащие объявление о начале выборов.

Напомним, что выборы в муниципальные депутаты и выборы губернатора Петербурга состоятся в один день — 8 сентября.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в выборах губернатора Петербурга хочет принять участие 28-й кандидат.