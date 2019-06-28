В Луге прошла акция в преддверии Дня партизан

В пятницу, 28 июля, накануне Дня партизан и подпольщиков у памятника «Партизанская слава» в городе Луга собрались ветераны войны.
Также на мероприятии присутствовали участники партизанского движения из Ленобласти, псковской и Новгородской областей и Санкт-Петербурга.
В ходе торжественного мероприятия участнице партизанского движения из Лужкского района Вере Мешаковой была вручена медаль «Партизанская слава Ленинграда». Кроме того, на церемонии выступали ветераны, передает ivBG.ru.
В городе Луга хотят открыть музей Партизанской славы. Он будет посвящен великой истории народного сопротивления.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что атомный ледокол проекта 22220 “Арктика” планируют отправить на испытания в декабре 2019 года. Сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге идет строительств трех ледоколов по договору с Росатомом.