В Луге прошла акция в преддверии Дня партизан

На церемонии была вручена медаль. Фото: ivBG.ru.

На церемонии была вручена медаль. Фото: ivBG.ru.

В пятницу, 28 июля, накануне Дня партизан и подпольщиков у памятника «Партизанская слава» в городе Луга собрались ветераны войны.

Также на мероприятии присутствовали участники партизанского движения из Ленобласти, псковской и Новгородской областей и Санкт-Петербурга.

В ходе торжественного мероприятия участнице партизанского движения из Лужкского района Вере Мешаковой была вручена медаль «Партизанская слава Ленинграда». Кроме того, на церемонии выступали ветераны, передает ivBG.ru.

В городе Луга хотят открыть музей Партизанской славы. Он будет посвящен великой истории народного сопротивления.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что атомный ледокол проекта 22220 “Арктика” планируют отправить на испытания в декабре 2019 года. Сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге идет строительств трех ледоколов по договору с Росатомом.