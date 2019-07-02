Кандидата в муниципальные депутаты избили в Петербурге

Шаталина, который стоял в очереди уже третью ночь, ударили об дверь. Фото: Pixabay

Шаталина, который стоял в очереди уже третью ночь, ударили об дверь. Фото: Pixabay

Кандидат в муниципальные депутаты от «Яблока» написал заявление на лиц, которые избили его в стенах ИКМО «Черная речка».

Утром 2 июля Александр Шаталин пришел ИКМО «Черная речка» чтобы подать документы для участия в муниципальных выборах, но был ударен Станиславом Ристичем лидером «Молодой гвардии «Единой России»» в проходе кабинета к председателю избирательной комиссии.

Екатерина Кузнецова руководитель городского отделения партии «Яблоко» сообщила, что Шаталина, который стоял в очереди уже третью ночь, ударили об дверь и на данный момент он находится в медучреждении.

Сам Шаталин рассказал, что он пропустил одного молодого человека, а затем сообщил окружающим, что больше не собирается никого пропускать. Затем, стоявшие в очереди кандидаты напали на него — «один схватил сзади, второй ударил в грудь, затем об дверь».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЦИК пригрозил судом за нарушения в ИКМО Петербурга. Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев считает, что большинство обнаруженных в ИКМО Санкт-Петербурга нарушений — это умышленные действия.