Беглов призвал увеличить гарантийный срок на дороги

Срок гарантийных обязательств подрядных организаций при ремонте дорог должен быть существенном увеличен. Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании.
«Качеству дорожного покрытия необходимо уделить особое внимание, в том числе увеличить срок гарантийных обязательств подрядных организаций, причем увеличить существенно, а не на год-два», — подчеркнул Беглов.
Он также отметил, что контроль за качеством строительства и ремонта дорог необходимо ужесточить.
До 2024 года в Петербурге планируется привести в нормативное состояние порядка 85% дорог.
В этом году в городе ремонтируют 126 дорог площадью более 2 млн кв. метров и строятся 25 новых объектов дорожной инфраструктуры.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на развитие транспортной системы Петербурга до 2024 года по данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) потребуется около 58,6 млрд рублей.