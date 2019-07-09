Беглов расширил список имеющих право на транспортные льготы

Врио губернатора Петербурга расширил список категорий граждан, имеющих право на специальное транспортное обслуживание.

Александр Беглов внес изменения в «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». К числу граждан, которым за счет средств городского бюджета компенсируется от 70% до 90% стоимости поездки к социально значимым объектам (аптекам, школам, санаториям, аэропортам, вокзалам и т. д.), теперь дополнительно отнесены:

дети-инвалиды до 18 лет с 2-й и 3-й степенью ограничения способности контролировать свое поведение,

больные онкологией дети и взрослые инвалиды, которым нужна радио- или химиотерапия.

Кроме того, от 50% до 80% стоимости проезда к социальным объектам получат инвалиды по зрению II группы, нуждающиеся по медицинским показаниям в ношении белой трости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов призвал увеличить гарантийный срок на дороги