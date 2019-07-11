Петербургских бортпроводников признали самыми красивыми

Петербург назвали городом с самыми красивыми бортпроводниками. Опрос приурочен ко Всемирному дню бортпроводников.

Голосование провел российский сервис бронирования отелей Tvil.ru. В нем приняли участие пользователи соцсетей.

Самыми красивыми бортпроводниками по мнению опрошенных считаются петербуржцы. За них проголосовали 33% респондентов.

На втором месте расположилась Москва. Красоту столичных бортпроводников оценили 24% опрошенных.

Следом расположились Казань, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Они набрали по 9%.

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации отмечается 12 июля. Впервые эта профессия появилась в 1928 году в Германии. Именно тогда бортроводников стали включать в экипажи самолета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург занял второе место в рейтинге «шоколадных» столиц России.