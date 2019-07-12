Всего 8% петербуржцев не боятся проигрывать в спорах

Исследователи развлекательной соцсети «Фотострана» провели опрос, в котором приняло участие около 900 жителей Санкт-Петербурга.

У респондентов спросили, что они чувствуют, когда понимают, что проспорили. Оказывается, подавляющее большинство петербуржцев, а именно 40%, испытывают чувство разочарования. По мнению опрошенных, это связано с тем, что окончательно признать свою неправоту довольно тяжело.

Пятая часть респондентов (21%) признались, что в случае проигрыша в споре они обижаются на собеседника. Более того, 11% опрошенных от подобных ситуаций злятся.

Самая меньшая часть петербуржцев, 8%, после проигрыша в споре чувствуют себя совершенное спокойно. Они отметили, что оказаться неправым — это нормальное явление.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что блогер Варламов собрал на ремонт парадной в Петербурге 1,5 млн рублей.