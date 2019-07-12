Доверие к “Единой России” упало до рекордных показателей

Партия появилась в 2001 году, ее численность превышает 2 млн человек. Фото: https://er.ru
Партия появилась в 2001 году, ее численность превышает 2 млн человек. Фото: https://er.ru

Резкое падение зафиксировали в прошлом июне из-за пенсионной реформы.

Рейтинг доверия к партия “Единая Россия” снижается среди населения страны, следует из данных опроса ВЦИОМ от 12 июля. Эксперты центра провели опрос среди 1600 совершеннолетних россиян.

Деятельность Путина продолжают одобрять 63% опрошенных, ему доверяют 72% респондентов. При этом работа правительства и премьер-министра нравится лишь 40,7% и 36,7% населения.

“Единую Россию” поддерживают 32,2% опрошенных. Минимум за последние 13 лет регистрировали в январе 2019 года, когда показатель составил 32,3%. Рейтинг серьезно упал после принятии пенсионной реформы в июне 2018 года — с 48% до 39%. Учет мнений ВЦИОМ ведет с 2006 года, поэтому исторически нынешний показатель является минимальным.

Партия появилась в 2001 году, ее численность превышает 2 млн человек. 8 сентября в Петербурге пройдут муниципальные выборы депутатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Медведев рассказал, как партия изменится.

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