Бриг «Россия» отправлен на модернизацию

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Бриг "Россия" Фото: Рixabay

Главное судно праздника выпускников в Санкт-Петербурге «Алые паруса» отправлено на масштабный ремонт.

Бриг «Россия» является новым кораблем, который теперь будет играть роль галлона «Секрет» из произведения Александра Грина. Отмечается, что сразу после проведения праздника корабль был отправлен на серьезный ремонт на Средне-Невский судостроительный завод, который включен в Объединенную судостроительную корпорацию.

Бриг «Россия» готовится к масштабной модернизации. Предполагается, что работы будут закончены только к маю следующего года. В скором времени судно будет поднято из воды для полного обследования, по результатам которого будет назван масштаб необходимых работ. Судно было построено 1958 году, но позже был переслан в бриг и получил новую жизнь.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы заметили в Кронштадте прибывшую лодку «Владикавказ».

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Петербуржцы заметили в Кронштадте прибывшую лодку «Владикавказ»