Роскачество назвало топ-5 лучших антивирусов для Windows и macOS

Роскачество составило топ антивирусов. Фото: pixabay.com
Роскачество составило топ антивирусов. Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) исследовали антивирусы для операционных систем Mac и Windows.

В тестрировании участвовали 35 программ от 19 производителей. Все антивирусы проверялись по 365 показателям качества и безопасности. Экспертов интересовали эффективность защиты от вредоносных программ, удобство использования и потребление ресурсов.

Каждый из продуктов проверялся на способность бороться с разными видами вирусов, червей и троянскими программами.

Лучшими антивирусами для Windows по итогам исследования стали Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, Bitdefender Antivirus Free Edition, Norton Security Deluxe и Avast Free Antivirus.

В топ-5 антивирусов для macOS вошли ESET Cyber Security Pro, Kaspersky Internet Security, Bitdefender Antivirus for Mac, G Data Antivirus for Mac и Norton Security Deluxe.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, как предотвратить взрыв аккумулятора смартфона.

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