При строительстве Стоунхенджа использовался свиной жир

Ранее считалось, что свиней употребляли в пищу. Фото: Pixabay
Ранее считалось, что свиней употребляли в пищу. Фото: Pixabay

Ученым удалось выяснить, что во время строительства Стоунхенджа применялся расплавленный свиной жир.

Специалисты из Ньюкаслского университета, который находится в Великобритании, предположили, что строители во время возведения Стоунхенджа могли смазывать свиным жиром сани, которые использовались для доставки камней к объекту строительства.

Ученые внимательно проанализировали фрагменты, которые были найдены на черепках керамики. Данные черепки были обнаружены на стенах Даррингтона, который находится неподалеку от Стоунхенджа. По мнению исследователей, данные керамические емкости применялись для сбора и хранения свиного жира, сообщает портал глас.ru.

На керамике было обнаружено большое количество сала, что указывает на то, что свиней тогда жарили на вертеле, а не готовили в горшочках.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что обнаружены особенности метаболизма у больных аутизмом.

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