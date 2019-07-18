ЛДПР в Петербурге временно возглавил Юрий Ломакин

Исполняющим обязанности координатора Петербургского отделения партии ЛДПР назначен Юрий Ломакин. Ранее он занимал должность помощника Олега Капитонова.

Обязанности и.о. координатора Ломакин исполняет с 18 июля. В партии новоиспеченный руководитель состоит с 2015 года.

Решение о назначении Ломакина было принято высшим советом ЛДПР. В должности и.о. координатора он пробудет до 31 октября.

Его предшественник, Олег Капитонов, в конце июня приостановил членство в партии и отказался от участия в выборах губернатора Петербурга. Капитонов принял предложение врио губернатора Александра Беглова о новой должности и возглавил смольнинский комитет по межнациональным отношениям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что место Олега Капитонова в Законодательном собрании Петербурга займет член ЛДПР Павел Иткин.