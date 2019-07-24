Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

Брошенный хозяевами химический завод - настоящая пороховая бочка для Иркутской области, которой и так досталось в этом году от пожаров и паводка. Фото: usolie-citi.ru/

Брошенный хозяевами химический завод - настоящая пороховая бочка для Иркутской области, которой и так досталось в этом году от пожаров и паводка. Фото: usolie-citi.ru/

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о брошенном химическом предприятии в Иркутской области, которое может отравить ртутью огромный регион.

Если не провести рекультивацию предприятия «Усольехимпром» в Иркутской области, может произойти глобальная экологическая катастрофа, сравнимая с чернобыльской, сообщила Радионова в интервью «Известиям». Завод работал с хлором, каустической содой, ртутью и другими токсичными веществами. Сейчас огромное предприятие, занимающее площадь 610 га, оставлено собственниками и разрушается под открытым небом. Почвы и вода под ним отравлены и представляют собой большую угрозу.

В корпусах завода хранятся емкости с какими-то химикатами, никто даже не знает с какими. Часть из них находится под давлением. Мало того, в скважины завода, откуда добывали солевой раствор, были закачаны нефтяные отходы. Эти скважины находятся рядом с Ангарой, и если их прорвет, река будет загрязнена. Кроме того, на «Усольехимпроме» при советской власти использовалась ртуть, в 1998 году ртутный цех был закрыт, но под корпусами завода может находиться до 600 т опасного металла. Осенью прошлого года в городе Усолье-Сибирском ввели режим ЧС, но люди, несмотря на запреты, пробираются на территорию разрушенного завода и растаскивают оттуда зараженные ртутью материалы.

Радионова посетовала на то, что собственники опасных предприятий, когда прибыль начинает снижаться, часто переоформляют опасный объект на фирму-однодневку и пропадают, таким образом избегая затрат на очистку и рекультивацию. Также чиновница считает, что размер штрафов за нарушения в экологической сфере, неоправданно малы — в среднем 5—20 тыс. рублей. Глава Росприроднадзора заявила, что надо штрафовать юрлиц на суммы до 1 млн рублей с возможностью приостановки деятельности предприятия. Она пообещала, что государственный экологический контроль будет только усиливаться.

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