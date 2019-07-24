«Пулково» ждет увеличение пассажиропотока

Петербургу нужны бюджетные авиакомпании и увеличение разветвлений в маршрутной сети. Фото: pixabay.com

Петербургу нужны бюджетные авиакомпании и увеличение разветвлений в маршрутной сети. Фото: pixabay.com

Поток пассажиров в аэропорту Петербурга может увеличиться к 2020 году на 15-16%.

Из-за введения электронных виз для гостей Петербурга и Ленинградской области, компания «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом Пулково, скорее всего изменит свой прогноз относительно увеличения потока гостей.

По словам замгендиректора «ВВСС» Дениса Павшинского, если к электронным визам власти России дадут аэропорту Петербурга статус «открытое небо», перелеты станут наиболее доступны перевозчиков из других стран.

По словам замгендиректора, электронные визы, прежде всего, привнесут туризм выходного дня. Для реализации таких туров, Петербургу нужны бюджетные авиакомпании и увеличение разветвлений в маршрутной сети. Отметим, что «свободного неба» Павшинский пытается добиться не один год.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Пулково» может получить статус «открытого неба» к 2020 году.