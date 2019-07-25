В Израиле вспышка детской заразы

Объединение детских врачей в Израиле предупреждает о росте заболеваемости импетиго.

В медицинский центр «Мааней а-Иешуа» в израильском городе Бней-Браке поступили десятки детей, заболевшими импетиго. Врачи говорят о том, что бактерии, которые вызывают заболевание у детей, крайне устойчивы к антибиотикам, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на радиостанцию «Кан Бет».

Добавим, что импетиго — это кожное заразное заболевание, которое чаще всего диагностируют у детей. Заболевание начинается в появлении на коже быстро распространяющихся болезненных красных пятен, превращающихся сначала в пузырьки, а потом, после их вскрытия, в струпы типа медовых корочек.

Заболевание может сопровождаться зудом и болезненностью.

Педиатры напоминают, что заболевание весьма заразно, поэтому следует избегать контакта с заразившимися.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Боливии появился новый смертельный вирус. Среди заболевших отмечаются следующие жалобы: лихорадка, боли в животе и головная боль.