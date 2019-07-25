В США казнят пятерых преступников впервые за 20 лет

Федеральные власти Америки решили возобновить смертные казни.

Об этом стало известно сегодня, 25 июля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Министерства юстиции Соединенных Штатов. В сообщении сказано, что пять человек будут казнены 9 декабря 2019 года – это значит, что перерыв, длившийся с 2003 году, окончен. Со своей жизнью попрощаются люди, совершившие, по мнению ведомства, «самые ужасные преступления».

Напоминаем, что после казни, которая состоялась около 20 лет назад, был введен неофициальный мораторий, так как не могли разобраться с правилами применения смертельных инъекций.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что СМИ Южной Кореи сообщают о казни в КНДР представителя США. Кроме того, в СМИ отмечается, что помимо Ким Хёк Чхоля были казнены ещё четыре сотрудника Министерства иностранных дел КНДР. При этом глава отдела ЦК Трудовой парии по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоль был отправлен в Чагандо для «перевоспитания».