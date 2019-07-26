Лукашенко высказался об отношениях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал взаимоотношения своей страны и России, отвечая на вопрос главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича.

У главы Белоруссии и представителя Латвии состоялась встреча в Минске, в ходе которой Ринкевич поинтересовался углублением интеграции Минска и Москвы.

Лукашенко заявил, что Белоруссия желает добрых отношений и с Западной Европой, и Европой в целом, и США, и Евросоюзом. Однако он отметил, что не продаст отношения с братской Россией «ни за какие деньги».

Он подчеркнул, что ценит помощь России, которая подставит плечо в трудную минуту. Александр Лукашенко попросил заметить, что Белоруссия является суверенным государством.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп созвонились, надеясь на скорую встречу.