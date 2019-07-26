Раскрыт секрет паутины, которая в 10 раз прочнее кевлара

Нити паутины пауков Дарвина могут растягиваться почти в 2 раза. Фото: wikipedia.or

Нити паутины пауков Дарвина могут растягиваться почти в 2 раза. Фото: wikipedia.or

Ученые изучили паутину мадагаскарского паука, чья нить имеет ударную вязкость в 10 раз больше, чем у кевлара, из которого делают бронежилеты.

Ученые из американского университета в Лоуэлле расшифровали состав молекулы паутины и открыли белок, придающей ей необыкновенную прочность.

Ранее неизвестный белок входит в состав паутины обитающего на Мадагаскаре паука Дарвина, который славится прочностью и величиной своих сетей. Размер самих пауков не превышает 1,8 см, при этом длина опорной нити их сетей порой вытягиваются на 25 м, а площадь паутины достигает 3 м2.

Ученые раскрыли описание молекулы паутины в журнале Communications Biology. Они называют сеть паука Дарвина самым прочным биологическим материалом на Земле и надеются, что раскрытие паучьих тайн позволит людям создавать инновационные сверхпрочные материалы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что паук-птицеед присвоил себе квартиру в Ростове-на-Дону