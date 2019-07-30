Lenovo выпустит два телефона-слайдера

Компания Lenovo запатентовала два новых мобильных устройства. И они будут выглядеть как новый слайдер.

Разница между двумя моделями будет заключаться в камерах. Эскизы будущих гаджетов уже были переданы в Китайское национальное управление интеллектуальной собственности.

По предварительной информации, новинки продолжат линейку Z5. В 2018 году эту линейку пополнили две модели смартфонов с выдвижными механизмами Lenovo Z5 Pro и Lenovo Z5 Pro GT. Первый относился к бюджетной категории телефонов, а второй обладал более мощным процессором и сканером, который встроен в дисплей.

Новый модели, вероятно, получат 48 Мп камеры и сканеры отпечатка пальца. По эскизу видно, что бюджетная модель имеет двойной модуль камеры на задней панели и одну камеру на передней. У старший модели будет дополнительные камеры: две для селфи, три в основном модуле.

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