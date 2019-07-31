Актера арестовали из-за съемок в полицейской форме

Дмитрий Смолев якобы «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел».

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на столичную полицию.

Видеозапись, на которой актер «Современника» Дмитрий Смолев запечатлен в полицейской форме, попала в Сеть и привлекла внимание органов. На ней мужчина отвечает на вопросы прохожего, пуская изо рта слюну. Позже артист объяснил, что снимался для клипа. Мужчину арестовали прямо на сцене, о чем рассказали в Facebook.

Из-за этого на москвича завели два административных дела из-за незаконного ношения формы и мелкого хулиганства.

Напоминаем, что мы рассказывали о случае, когда телезритель пожаловался на сериал ТНТ из-за сцены, в которой полицейское оружие использовали, имитируя половой акт.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что начальника гражданской защиты МЧС арестовали за вымогательство взятки.