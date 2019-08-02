Выдающиеся ленинградцы получили награды от Дрозденко

Выдающиеся ленинградцы получили награды от Дрозденко
Награды получили выдающиеся трудяги ЛО. Фото: gtn-pravda

В четверг, 1 августа, в доме правительства Ленинградской области состоялась торжественная церемония вручения наград.

В честь празднования Дня образования губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко вручил выдающимся жителям региона награды государственного и регионального уровня.

По итогам первого полугодия регион вошел в список субъектов с наилучшими показателями динамики и развития. Ленобласть показывает стабильный рост почти по всем направлениям.

Дрозденко отметил в ходе торжественного награждения, что для создания сухой статистики тщательно работали люди из больших и малых городов. Он поблагодарил тех, кто трудится на производстве или полях, активно участвует в общественной жизни региона, работает в органах управления.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на выборгской «Аллее Славы» появились звёзды Дмитрия Нагиева и Али Хамраева.

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