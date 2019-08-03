Проститутка задушила дочерей, чтобы не мешали работать

Женщину приговорили к пожизненному заключению.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Обо всем сообщает Daily Mail, ссылаясь на собственные источники. Суд признал виновной 23-летнюю Луизу Портон, проживающую в Великобритании, в убийстве двух дочерей. Про женщину говорится, что она зарабатывала проституцией – это и стало причиной для расправы над детьми. Первую девочку, трехлетнюю Лекси, Портон задушила в январе 2018 года. Об этом знала мать агрессивной проститутки – убийца заявила, что сделает то же с младшей дочерью и сдержала обещание. Полуторогодовалая Скарлетт скончалась почти через три недели.

Луиза Портон уверяет, что дети мешали ей зарабатывать деньги. Теперь всю свою жизнь она отсидит в тюрьме – только через 33 года она сможет подать апелляцию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пожилая женщина убила гостя в Высоцке и спрятала тело в заброшенном доме. Раньше ее уже привлекали к уголовной ответственности.