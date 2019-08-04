Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне

Шестилетний пострадавший находится в критическом состоянии.

Все случилось сегодня, 4 августа. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Мальчики находились на смотровой площадке под крышей галереи Тейт Модерн. В какой-то момент 17-летний подозреваемый якобы подошел к дошкольнику и толкнул его – ребенок упал с большой высоты и получил серьезные травмы.

Только благодаря посетителям обвиняемый не смог покинуть место преступления. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые задержали парня. Полицейские убеждены, что подросток и пострадавший не были знакомы. Они не понимают, каковы мотивы инцидента.

Напоминаем, что Тейт Модерн является самой посещаемой достопримечательностью Великобритании. В прошлом году туда пришло почти шесть миллионов человек.

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