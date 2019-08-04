Стрелок из Огайо убил собственную сестру

Мотивы стреляющего выяснить не удалось до сих пор.

Обо всем стало известно сегодня, 4 августа. Новостью поделился телеканал Fox News. По подозрению в стрельбе задержали молодого человека по имени Коннор Беттс. Мужчина проживал недалеко от места стрельбы – в городе Беллбрук. Он приехал в Огайо и начал стрелять по прохожим – в результате пострадали 27 человек, погибли 10. Сотрудники правоохранительных органов смогли нейтрализовать его всего за минуту, но, увы, десяток жизней им спасти не удалось.

Среди жертв стрелка нашли его сестру, тело которой лежало рядом с ее другом. Почему Коннор Беттс начал стрелять – пока непонятно. При обысках у молодого человека дома нашли видео, доказывающие его тягу к убийствам. Полиция исключает, что у стрелка были политические мотивы, он также не был приверженцем радикальны течений.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Техасе мужчина расстрелял 19 человек. Трагедия произошла в торговом центре. Что заставило молодого человека взять в руки оружие – не удалось выяснить.