Петербург вошел в топ-5 по качеству дорог для путешествий

Петербург вошел в топ-5 по качеству дорог для путешествий
Около 12% опрошенных выбрали Санкт-Петербург. Фото: Pixabay

Санкт-Петербург пользуется большим спросом у туристов, которые путешествуют различными способами, в том числе — на автомобиле.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха tvil.ru подготовил рейтинг лучших городов для путешествий на автомобиле на основании опроса пользователей социальных сетей. Опрос был приурочен к Международному дню светофора, который отмечается сегодня, 5 августа.

Самым подходящим для автопутешествий признан город Сочи. Он набрал более 40% голосов опрошенных. Чуть более 20% респондентов отдали предпочтение Москве. Третью строчку рейтинга разделили между собой Санкт-Петербург и Казань. Оба города набрали чуть менее 12% голосов каждый.

Кроме того, в топ вошли город Грозный, Тюмень, Симферополь и Набережные Челны.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на набережных Петербурга пришвартуются круизные лайнеры.

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