Астратова возглавила комитет по труду и занятости в Ленобласти

На должность председателя Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области назначена Алла Астратова.

Распоряжение о назначении было подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в понедельник, 5 августа, сообщили Gazeta.SPb в правительстве региона.

Алла Астратова родилась в городе Сланцы в Ленинградской области в 1965 году. Новый председатель закончила Северо-Западную академию государственной службы, получив образование по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В службе занятости Астратова начала работать в 1993 году на должности специалиста второй категории и постепенно дошла до директора Сланцевого центра занятости.

В марте 2016 года она была назначена на должность первого заместителя председателя комитета.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов одобрил проделанный ремонт на Фонтанной улице.