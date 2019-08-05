NASA объяснило, как посадит космодесантников на Марс

“Звездный десант” должен решить проблему более низкой скорости звука.
Американские ученые уже решают вопросы человеческого десанта на Красную планету. “Звездный десант” спустится на планету с помощью парашютов — но не простых.
Обычные парашюты не сработают на Марсе — давление атмосферы Марса в 160 раз меньше, чем на Земле, так что десантник просто разобьется. Даже увеличение площади купола не поможет — на Красной планете ниже скорость звука — 244 м/с вместо земных 340 м/с. Воздух оказывает меньшее сопротивление, поэтому парашютист может не успеть замедлить скорость падения до показателей ниже скорости звука, чтобы открыть купол.
В NASA намерены достать с полок разработки сверхзвуковых парашютов 1970-ых годов России и Америки — если их доработать, десантники смогут раскрыть парашют раньше и, возможно, успешно приземлиться.
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