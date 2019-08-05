NASA объяснило, как посадит космодесантников на Марс

NASA объяснило, как посадит космодесантников на Марс
В NASA намерены достать с полок разработки сверхзвуковых парашютов 1970-ых годов. Фото: pixabay.com

“Звездный десант” должен решить проблему более низкой скорости звука.

Американские ученые уже решают вопросы человеческого десанта на Красную планету. “Звездный десант” спустится на планету с помощью парашютов — но не простых.

Обычные парашюты не сработают на Марсе — давление атмосферы Марса в 160 раз меньше, чем на Земле, так что десантник просто разобьется. Даже увеличение площади купола не поможет — на Красной планете ниже скорость звука — 244 м/с вместо земных 340 м/с. Воздух оказывает меньшее сопротивление, поэтому парашютист может не успеть замедлить скорость падения до показателей ниже скорости звука, чтобы открыть купол.

В NASA намерены достать с полок разработки сверхзвуковых парашютов 1970-ых годов России и Америки — если их доработать, десантники смогут раскрыть парашют раньше и, возможно, успешно приземлиться.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что силикатный гель может сделать Марс пригодным для жизни.

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