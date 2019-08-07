Greenpeace подсчитал число пострадавших животных в лесах Сибири

Эксперты уверены, что выживших можно спасти.

Об этом стало известно сегодня, 7 августа. Обо всем сообщается на официальном сайте Greenpeace. Специалисты уверяют, что из-за лесных пожаров могли пострадать 300 медведей, 5,5 тысяч соболей, 1,5 тысячи лосей и 2,7 тысяч диких северных оленей. Часть из них осталась жива, задача человека – помочь им восстановиться. В Greenpeace заявили, что стоит в Сибири хотя бы на время стоит сократить вырубку лесов, а также ограничить квоту на охоту.

Эксперты также призывают не паниковать, так как многие особо могли покинуть привычное место обитания из-за опасности. Из-за лесных пожаров животные могут чаще появляться в населенных пунктах и обитать около свалок, чтобы прокормиться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученый рассказал, кому выгодны лесные пожары в Сибири. Эксперт рассказал, что от лесных пожаров выигрывают разве что два вида жуков – пожары, как ни странно, дают существенный толчок к развитию популяций.