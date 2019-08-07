Телеведущий заявил, что смерть толстых людей позволит сохранить бюджет

Он считает пустой тратой времени лечение людей с лишним весом.

Своим мнением британский телеведущий Майкл Бюерк поделился в колонке для журнала Radio Times. Рассуждая о полных людей, он отметил, что не считает ожирение болезнью. Он уверен, что лечить людей с ожирением, в таком случае, бессмысленно. Бюерк добавил, что граждане становятся толстыми только потому, что слишком много едят.

Журналист отказался считать их больными и назвал слабыми. Бюерк посоветовал толстым людям умирать как можно быстрее, чтобы деньги на их лечение не тратили из бюджета. Также он думает, что это бы решило проблемы с демографическим дисбалансом, перенаселенностью и климатическими изменениями.

Напоминаем, что, согласно статистике, каждый третий взрослый в Великобритании страдает от ожирения. Среди детей статистика еще удручающее – каждому пятому ребенку до 11 лет поставили диагноз «ожирение».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые объяснили, как похудеть людям с «плохими» генами.