Папайя возвращается обратно в Китай

В большой партии фрукта обнаружены ГМО.

Роспотребнадзор временно ограничил ввоз папайи на территорию России. Тому виной обнаруженные признаки ГМО, как сообщает РИА Новости. Ранее надзорный орган опубликовал сообщение о прекращении доставки данного фрукта.

Также было отмечено, что в 22 пробах папайи были выявлены линии ГМО. Административные меры и ограничения в поставках уже приведены в действия, по словам представителей Роспотребнадзора.

Напоминаем, что закон о запрете выращивания, распространения и ввоза ГМО на территорию России действует уже 4 года.

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