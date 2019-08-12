В Испании удар молнии уничтожил 40 домов на колесах

Они сгорели на парковке в Каталонии.

Об этом стало известно сегодня, 12 августа. Обо всем сообщает Elperiodico.es.

Все случилось в муниципалитете Вентальо, который находится в провинции Жироны. Молния ударила в парковку, на которой стояли дома на колесах. Огонь распространился очень быстро – он охватил территорию на 1,5 тысячи метров. В общем сложности в пожаре уничтожило 40 автоприцепов, несмотря на то, что спасатели прибыли на место происшествия незамедлительно. В ликвидации возгорания приняло участие шесть пожарных расчетов.

Напоминаем, что сейчас в Испании бушует непогода – в ряде районов Каталонии затопило улицы из-за проливного дождя.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что несколько построек сгорели в крупном пожаре под Гатчиной. В Натальевке сгорели два частных дома и три хозяйственные постройки, общая площадь пожара достигла 171 м2. При пожаре никто не пострадал — по крайне мере, в ГУ МЧС Ленобласти не поступала такая информация. Пожар успешно потушили и отдел надзора Гатчинского района разберется в причинах пожара.