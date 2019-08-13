Трамвай сошел с рельсов на площади Мужества

Трамвай сошел с рельсов на площади Мужества
Трамвай поменял планы. Фото: паблик ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Последовало затруднение и изменение в движении транспорта.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что на площади Мужества трамвай сошел с рельсов. Движение транспорта затруднено и появились изменения в маршруте. От метро мужества трамваи теперь поворачивают на второй Муринский.

Почему трамвай сошел с рельсов по не ясно.

Комментируя происшествие пользователи соцсетей отмечают частые поломки общественного транспорта и перемены в маршрутах.

Ранее GazetaSPB сообщила о подростках, которые проехали бесплатно, зацепившись за троллейбус.

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Трамвай сошел с рельсов на площади Мужества
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