Трамвай сошел с рельсов на площади Мужества

Последовало затруднение и изменение в движении транспорта.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что на площади Мужества трамвай сошел с рельсов. Движение транспорта затруднено и появились изменения в маршруте. От метро мужества трамваи теперь поворачивают на второй Муринский.

Почему трамвай сошел с рельсов по не ясно.

Комментируя происшествие пользователи соцсетей отмечают частые поломки общественного транспорта и перемены в маршрутах.

Ранее GazetaSPB сообщила о подростках, которые проехали бесплатно, зацепившись за троллейбус.