Россиянка оставила дочь в кафе и пропала

В кофте ребенка нашли с запиской, в которой горе-мать просила подыскать дочери новых родителей.

Об этом стало известно 13 августа. Обо всем сообщает СУСК по Краснодарскому краю. Все случилось в заведении в Белореченске – сотрудники кафе заметили, что ребенок долго находится в игровой комнате. Убедившись, что мамы девочки нигде нет, они позвонили в полицию. Позже выяснилось, что в кармане кофты была записка – в ней указали имя ребенка и ее возраст. Автор просила, чтобы ребенку нашли родителей.

Девочку доставили в больницу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. «Кукушку» тоже удалось найти – ей оказалась 35-летняя женщина из Республики Адыгея. Пока непонятно, какова дальнейшая судьба ребенка, сотрудника правоохранительных органов предстоит принять непростое решение.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ребенок, испугавшись кошки, упал с лестницы в Ленобласти. На место незамедлительно вызвали санавиацию, чтобы медики доставили малыша в Детскую клиническую больницу – только там ему могли оказать необходимую помощь. Ребенок находился в тяжелом состоянии – у него был сломан череп, из-за чего его поместили в реанимацию.