Эксперты считают, что газировка вызывает рак

Эксперты считают, что газировка вызывает рак
Ученые не советуют пить газировку из-за искусственных подсластителей. Фото: Pixabay

Стоит ограничить потребление сладких напитков, чтобы не получить онкологическое заболевание.

Исследование провела группа ученых, слова которых приводит издание The BMJ. Они проверили состояние здоровья ста тысяч пациентов, у некоторых из них удалось диагностировать рак груди. Когда врачи пытались понять, в чем дело, то поняли, что пациенты любили газированные напитки и соки.

Ученые убеждены, что содержащиеся в них искусственные подсластители вызвали рак. Они напомнили, что лимонады и соки становятся причиной появления ожирения, диабета и многих других заболеваний. Дело в том, что добавки меняют микробиоту кишечника, это и приводит к ряду проблем. Эксперты совеют употреблять как можно меньше газировки, чтоб уберечь свое здоровье.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что витамин А снижает риск возникновения рака кожи. Он содержится во многих продуктах, но наибольшей концентрацией обладают кудрявая капуста, морковь и батат.

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Эксперты считают, что газировка вызывает рак
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