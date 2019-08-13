Эксперты считают, что газировка вызывает рак

Стоит ограничить потребление сладких напитков, чтобы не получить онкологическое заболевание.
Исследование провела группа ученых, слова которых приводит издание The BMJ. Они проверили состояние здоровья ста тысяч пациентов, у некоторых из них удалось диагностировать рак груди. Когда врачи пытались понять, в чем дело, то поняли, что пациенты любили газированные напитки и соки.
Ученые убеждены, что содержащиеся в них искусственные подсластители вызвали рак. Они напомнили, что лимонады и соки становятся причиной появления ожирения, диабета и многих других заболеваний. Дело в том, что добавки меняют микробиоту кишечника, это и приводит к ряду проблем. Эксперты совеют употреблять как можно меньше газировки, чтоб уберечь свое здоровье.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что витамин А снижает риск возникновения рака кожи. Он содержится во многих продуктах, но наибольшей концентрацией обладают кудрявая капуста, морковь и батат.