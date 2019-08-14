В Сестрорецке готовят к открытию новый родильный дом

В нем роддоме будет размещен стационар на 72 роженицы и отделение восстановительного лечения. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В нем роддоме будет размещен стационар на 72 роженицы и отделение восстановительного лечения. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Сестрорецке завершилось строительство нового роддома, который сможет принят 72 будущих матери.

Родильный дом появится на пересечении набережной реки Сестры и улицы Пограничников. В нем будет размещен стационар на 72 роженицы и отделение восстановительного лечения, предусмотренное для обслуживания пациенток с низким перинатальным и акушерским риском во время беременности и родов.

Госстройнадзор провел итоговую проверку готового объекта, в результате которой установлено, что здание построено в соответствии со всеми требованиями. Застройщик ООО «ИКАПЛАСТ» получил заключение о пригодности объекта, сообщили в службе государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.

В ближайшем времени возле здания нового роддома появится еще одно медучреждение, вместе с которым они представят единый больничный комплекс, открытие которого намечено на IV квартал текущего года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские роддома перейдут на электронные карты до конца года.