Эксперты рассказали о признаках плохого вина

Роскачество составило перечень признаков некачественного вина.

Первым делом эксперты советуют обратить внимание на цвет вина — оно должно быть чистым прозрачным, без осадка или «хлопьев». Российский ГОСТ не подразумевает содержание «винного камня» — кристалликов бордового цвета в напитке, хотя на Западе они считаются естественными для качественного красного вина.

Белое вино также должно быть чистым и прозрачным, практически бесцветным, с золотистым оттенком, легким зеленоватым или лимонным оттенком. Специалисты предупреждают, что если у сухого белого вина наблюдается янтарный отлив, или оно напоминает подсолнечное масло, то оно уже окислилось и преждевременно состарилось, и пить его нельзя.

Внимание стоит уделять не только внешнему виду, но и запаху напитка. Так, если в аромате вина присутствуют ярко выраженные ноты уксуса, то это значит, что в нем превышено содержание летучих кислот. А плохое красно вино может пахнуть как вареная свекла.

Что касается вкуса вина, то специалисты советуют не употреблять напиток, у которого при первом глотке отмечается жжение в горле — это говорит о высоком содержании летучих кислот и избытке диоксида серы, которым защищают вино от окисления.

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