Движение на участке трассы «Кола» во Всеволожском районе временно ограничено

На участке автодороги Р-21 «Кола» во Всеволожском районе ограничена пропускная способность в связи с выполнением работ по устранению колейности. Согласно информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке федеральной трассы «Кола» от КАД до транспортной развязки в районе деревни Разметелево (с 12-го по 22-й километр) выполняются работы по устранению колейности дорожного покрытия. Сегодня, 14 августа, дорожники приступят к укладке асфальта в левой полосе движения по направлению в Петербург. Ограничение движения на данном участке автодороги полностью снимут до конца дня 15 августа. Сроки могут изменить с учетом погодных условий. Ведомство просит автомобилистов быть внимательными и осторожными на участках проведения дорожных работ. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение по Р-21 «Кола» перекрывали 11 и 12 августа.