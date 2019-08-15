За год две жительницы России старше 60 лет родили первенцев

Всего за 2018 год в России родилось 1,6 миллиона детей. Фото: pixabay

Всего за 2018 год в России родилось 1,6 миллиона детей. Фото: pixabay

Две россиянки в возрасте старше 60 лет впервые стали мамами в прошлом году.

По данным Росстата, еще одна женщина старше 60 лет родила второго по счету ребенка в 2018 году. Россиянки в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей за год, из которых первенцами стали 65 новорожденных, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четверыми — 25 и пятыми — 17.

Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский отметил, что женщины могут родить в возрасте старше 60 лет только в исключительных случаях и если позволяет здоровье, пишет РИА Новости.

Он также добавил, что данная тема довольно деликатная, ведь некоторые могут случайно забеременеть в таком возрасте, а некоторые наоборот — родить по осознанному решению.

Всего за 2018 год в России родилось 1,6 миллиона детей, из которых 340 тысяч младенцев родились у матерей-одиночек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пять 17-летних россиянок родили в 2018 году по пятому ребенку.