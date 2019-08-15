Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году по пятому ребенку

За прошлый год на территории России у пятерых 17-летних матерей родился пятый по счету ребенок.

Согласно отчету Росстата, в 2018 году статус матери обрели четыре девочки 12 лет. Девочки годом старше родили 34 малыша, а среди четырнадцатилетних мамами стали 190 человек.

Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики, прокомментировал, что в некоторых регионах страны такой показатель является нормальным. Матерей могут выдавать замуж, несмотря на юный возраст.

Эксперт также отметил, что репродуктивный возраст начинается с 15 лет, хоть и мало кто решается на создание семьи в таком возрасте. В России возраст сексуального согласия начинается с 16 лет.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что ученые назвали гормон, который отвечает за материнский инстинкт.