Назван гормон, отвечающий за материнский инстинкт

Американские биологи из Университета штата Луизиана провели лабораторные исследования для установления природы материнского инстинкта.

Эксперименты ставились на мышах как женского, так и мужского пола. В результате исследования было установлено, что у женских особей есть некоторая группа клеток, которая активируется при помощи гормона окситоцина. При этом данной закономерности у мужских особей отмечено не было.

Окситоцин принято называть «гормоном любви», однако его воздействие немного обширнее. Он связан также и с поведением матери относительно своего потомства. Рецепторы данного гормона присутствуют в той части мозга, которая отвечает за материнский инстинкт.

По словам ученых, исследование актуально и применимо относительно человеческого поведения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что биологи узнали как выжил пень-зомби из Новой Зеландии.