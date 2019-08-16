Сбербанк позволит расплачиваться в магазинах по отпечатку пальцев

Сбербанк позволит расплачиваться в магазинах по отпечатку пальцев
При оплате будет использоваться биометрия - отпечаток пальца или изображение лица. Фото: pixabay

Сбербанк протестирует оплату в магазинах не только по отпечатку пальцев, но и по лицу.

Сбербанк проводит подготовку по внедрению новой технологии оплаты в магазинах. В скором времени при оплате будет использоваться биометрия — отпечаток пальца или изображение лица. Банк в подробностях описал обновленные условия расчетов с торговыми точками.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенты банка должны зарегистрироваться прямо в магазине — вставить карту в считыватель биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить отпечаток пальца или изображение лица.

После этого можно будет расплачиваться не только картой, но и с помощью биометрических данных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Винни-Пух и Карлсон начнут рекламировать бизнес “Сбербанка”. В “Союзмультфильме” уверены, что студия сможет ввести Россию в топ-10 анимационных держав мира за 5-7 лет, если ее поддержит банк.

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