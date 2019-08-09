Винни-Пух и Карлсон начнут рекламировать бизнес “Сбербанка”

“Союзмультфильм” и банк создадут совместное предприятие.

Сбербанк и “Союзмультфильм” начнут вместе вести бизнес: Банк намерен купить 80% киностудии.

“Союзмультфильм” начнет выпускать контент для проектов Сбербанка, сообщает Forbes со ссылкой на правление киностудии 9 августа. Деньги банка позволят аниматорам выйти на международный рынок, а совместному предприятию в помощь пришлют Винни-Пуха, Карлсона, Чебурашку и других персонажей знакомых детских мультфильмов. В “Союзмультфильме” уверены, что студия сможет ввести Россию в топ-10 анимационных держав мира за 5-7 лет, если ее поддержит банк.

“Союзмультфильм” существует с 1936 года. Студия создала сборник “Веселая карусель”, мультфильмы о Винни-пухе, Карлсоне. Сейчас студия перезапускает проект “Трое из Простоквашино”, но первый сезон 2018 года имеет оценку 5,1 из 10 на сайте “Кинопоиск” на основании свыше 2 тысяч голосов. Старый мультфильм 1980 года получил среднюю оценку в 8,7 баллов на основании 50 тысяч голосов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что почтальона Печкина не смогли узнать в новой серии мультфильма.