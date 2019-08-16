Глава Л1 Павел Андреев подал заявку на регистрацию товарного знака ЛЭК

Руководитель застройщика в Петербурге «Л1 Строительная компания №1» Павел Андреев намерен вернуть компании прежнее название — ЛЭК.

Недавно Роспатент принял заявку ООО «Север» на регистрацию товарного знака ЛЭК. Главой компании является Павел Андреев. «Дочки» предприятия являются застройщиками или товариществами собственников жилья объектов холдинга Л1, пишет АБН.

Л1 называлась ЛЭК восемь лет назад, бренд перестали использовать на фоне корпоративных споров. Раньше ЛЭК расшифровывался как «Лаборатория экологического контроля», кооперативы с таким названием был создан в 1989 году Андреем Рогачевым. После перехода Павла Андреева в компанию, ЛЭК сконцентрировался на строительстве и стал лидером на петербургском рынке в середине 2000-х.

Обороты компании упали после кризиса в 2008 году, она вошла в убыток. Компании пришлось продать земельный банк. Андреев и Рогачев разошлись во мнениях по поводу будущей деятельности, что привело к разделу активов и уходу Рогачева из компании.

В 2011 году компания объявила о смене названия на Л1, поскольку ЛЭК может неблагозвучно звучать для инвесторов из зарубежья (lack по-английски переводится как «недостаток»).

Сейчас Л1 является группой компаний, которые имеют замкнутую структуру собственности, когда юридические лица принадлежат своим же дочерним предприятиям по цепочке владельцев.

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