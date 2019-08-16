Генпрокуратуру просят наказать Бузову за шутку о блокадниках

Люди хотят, чтобы аккаунт певицы заблокировали.

Об этом стало известно сегодня, 16 августа. Обо всем сообщает Пятый канал, ссылаясь на слова зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталия Бородину. Он рассказал, что уже обратился в органы, чтобы Instagram-аккаунт Ольги Бузовой заблокировали. Это, считает активист, станет хорошим уроком для девушки. Бородин убежден, что певица обидела блокадников своей шуткой. Она, сидя в дорогом купальнике и ужиная в дорогом ресторане, не должна так шутить, заявил он.

Напоминаем, что Ольга Бузова выложила ролик, на котором облизывает тарелку, а в конце смеется и говорится, что она блокадница. Позже певица извинилась, пояснив, что ее дедушки и бабушки пережили войну, поэтому она знает, как дороги и ценны бывают даже крошки хлеба.

При этом певица отказалась удалять видео – она рассказала, что смеялась над собой, а не над кем-либо.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бузова обратилась к Путину с просьбой наградить экипаж самолета А-321.