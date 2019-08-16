Экс-защитник «Локомотива» Тарасов рассказал подробности интимной жизни

Тарасов заявил, что жена убьет его за откровения. Фото: скриншот @kostenko.94

Тарасов заявил, что жена убьет его за откровения. Фото: скриншот @kostenko.94

Он признался, что любит доминировать в постели.

Обо всем бывший супруг Ольги Бузовой и футболист рассказал в интервью интервью YouTube-каналу T-killah. Сейчас Дмитрий Тарасов живет с Анастасией Костенко – к девушке он ушел после развода с известной певицей.

Он заявил, что у них в доме есть «красная комната» – почти такая же, как в фильме «50 оттенков серого». Тарасов пояснил, что там нет ничего страшного – разве что маски да наручники. Футболист также добавил, что жена не поймет его откровений и «убьет его» после выхода интервью.

Тарасов отметил, что коллекционирует различные игрушки, чтобы экспериментировать в постели. Он заявил, что все «фишки» продумывает сам, так как Костенко еще слишком молода.

Подводя итоги, он рассказал, что для важно, чтобы происходящее в постели нравилось всем участникам процесса.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Генпрокуратуру просят наказать Бузову за шутку о блокадниках.