Врач рассказал, как запросто защититься от группы и простуды

Врач рассказал, как запросто защититься от группы и простуды
Врач рассказал, как уберечь себя от гриппа и простуды. Фото: pixabay.com

Впереди россиян ждет осень – период, в который так просто заболеть.

Советами поделился Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Он заявил, что стоит брать с собой носовой платок с каплями масла чайного дерева, можжевельника, кедра и хвои. Этот совет особенно актуален, если человек собирается идти в места массового скопления людей – там проще всего заразиться, но масла помогут бороться с заболеванием. Дело в том, что в их составе есть вещества, которые способствуют убийству бактерий и грибков.

Помимо прочего Тяжельников подчеркнул, что жителям мегаполисов стоит обзавестись маслами лаванды, апельсина, мяты и некоторые другие – они действуют успокаивающее, что крайне важно при бешенном ритме жизни.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что врачам удалось спасти петербурженку, которая была на волосок от смерти.

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