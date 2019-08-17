В Колпино нашли снаряд со времен ВОВ

Снаряд увезли для уничтожения на специальном полигоне. Фото: pixabay.com

Снаряд увезли для уничтожения на специальном полигоне. Фото: pixabay.com

В Колпино был обнаружен боеприпас со времен Великой Отечественной войны.

Снаряд был найден днем ранее, 16 августа, на Понтонной улице. Его калибр не уточняется.

Как рассказали в Главном управлении МЧС РФ по городу, за артиллерийским снарядом прибыла специальная группа разминирования. Сотрудники изъяли опасный предмет для ликвидации на специальном полигоне.

В ведомстве напомнили, что при возникновении ЧС необходимо немедленно звонить по номеру «01», либо «112» и «101» с мобильного.

Ранее в GazetaSPb сообщали об аварии в одном из районов Петербурга. В результате ДТП скорая госпитализировала двух человек. Все произошло в пятницу вечером на пересечении улиц Ремизова и Тверской. О случившемся сообщили очевидцы соцсети «ВКонтакте».