В Колпино нашли снаряд со времен ВОВ

В Колпино был обнаружен боеприпас со времен Великой Отечественной войны.
Снаряд был найден днем ранее, 16 августа, на Понтонной улице. Его калибр не уточняется.
Как рассказали в Главном управлении МЧС РФ по городу, за артиллерийским снарядом прибыла специальная группа разминирования. Сотрудники изъяли опасный предмет для ликвидации на специальном полигоне.
В ведомстве напомнили, что при возникновении ЧС необходимо немедленно звонить по номеру «01», либо «112» и «101» с мобильного.
Ранее в GazetaSPb сообщали об аварии в одном из районов Петербурга. В результате ДТП скорая госпитализировала двух человек. Все произошло в пятницу вечером на пересечении улиц Ремизова и Тверской. О случившемся сообщили очевидцы соцсети «ВКонтакте».