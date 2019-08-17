155-ю годовщину отметит Западный военный округ

В Санкт-Петербурге пройдет праздновании 155-й годовщины создания Западного военного округа. Мероприятие состоится 22 августа.

На празднике откроется масштабная выставка новейшего вооружения, военной техники и стрелкового оружия, находящегося на вооружении ЗВО, которую организуют в Петропавловской крепости.

Как сообщает Западный военный округ, мероприятие начнут военные марши, которые исполнит военный оркестр штаба ЗВО.

Памятный выстрел из орудия на Нарышкином произведет Герой РФ генерал-полковник Александр Журавлёв. После пройдет церемония развода роты Почётного караула и плац-концерт.

В Доме офицеров ЗВО состоится вручение наград лучшим военнослужащим, гражданскому персоналу и ветеранам. Затем пройдет праздничный концерт.

Западный военный округ, является правопреемником Ленинградского и Московского военных округов. Войска и силы ЗВО дислоцируются на территории 26 субъектов РФ.

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