В Гатчине лжесотрудники газовой службы похитили из квартиры более 600 тыс. рублей

В Гатчине лжесотрудники газовой службы похитили из квартиры более 600 тыс. рублей
Женщины вынесли 642 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

Злоумышленницы представились сотрудниками газовой службы и ограбили квартиру. Инцидент произошел в Гатчинском районе Санкт-Петербурга.

О случившемся в полицию заявила 66-летняя женщина 13 августа около шести часов вечера. Злоумышленницы представились сотрудниками и проникли в квартиру 89-летней гражданки. После чего ограбили пенсионерку.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники правоохранительных органов начали розыск лжесотрудниц. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что гражданину, сопровождавшему свадебный кортеж, назначили подписку о невыезде. Такое наказание было вынесено за стрельбу из пневматического пистолета. Гражданин стрелял в небо.

Гатчинский район ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ограбление
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За стрельбу из пневмата в небо мужчине назначили подписку о невыезде
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